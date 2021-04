"Akku leer": Waspo unterliegt AN Brescia zum Abschluss der Gruppenphase deutlich

Waspo Hannover hat die Gruppenphase der Wasserball-Champions-League mit einer klaren Niederlage beendet. Nach dem triumphalen 7:6 am Vortag gegen Tiflis und der damit verbundenden Qualifikation für das Finalturnier in Belgrad setzte es am Donnerstagabend ein 10:18 (3:5; 2:3; 2:6; 3:4) gegen AN Brescia Leonessa.

Gegen die Italiener gelang Hannover ein guter Start. Waspo führte mit 1:0, 2:1 und 3:2. Dann übernahm Brescia das Ruder und zog auf 6:3 davon. Waspo schwamm fortan nur noch hinterher. Nach dem dritten Spiel in drei Tagen war „der Akku leer, das hat jeder gesehen“, sagte Trainer Karsten Seehafer. Sein Team schließt die Gruppe B mit neun Punkten auf Platz vier ab. Brescia wurde Dritter mit 21 Punkte hinter Budapest und Barceloneta (beide 24).