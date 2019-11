Punkte müssen her: Waspo 98 will bei Mladost Zagreb endlich mal überraschen

International sitzt der Supercupgewinner nach wie vor auf dem Trockenen. Für Waspo 98 ging in der Champions League bisher nichts, es gab vier Niederlagen am Stück. Zuletzt mit 13:21 gegen Pro Recco sogar eine krachende. Soll es noch klappen mit der Teilnahme am Final-8-Turnier, müssen endlich Punkte her. Am fünften Spieltag tritt Waspo am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Mladost Zagreb an. „Das ist der letzte Gegner, bei dem wir auswärts überraschen können“, sagt Trainer Karsten Seehafer. „Danach kommen in diesem Jahr nur noch lösbare Pflichtaufgaben.“

"Schon ein komischer Spielplan"

Dreimal hat Waspo wegen des maroden Stadionbads auswärts gespielt, nach der Partie in Zagreb folgt die Aufgabe in Tiflis (4. Dezember). „Das ist schon ein komischer Spielplan, wir sind nur unterwegs“, so Seehafer. Auswärts weht in der Königsklasse ein rauer Wind, die arg schwankenden Leistungen des Teams rechtfertigt das aber nicht. „Wir haben es bisher keine 32 Minuten auf hohem Niveau durchgehalten, das ist so“, räumt der Coach ein.

Zwar steigere sich seine Mannschaft, für den ersten Erfolg sei es jedoch zu wenig gewesen. Mal gab es Probleme beim Kontern, in Überzahl oder der Centerverteidigung. Irgendwas war immer, sogar beim Sieg im Supercup gegen Spandau zu Saisonbeginn stimmte längst nicht alles. „Aber dass wir jetzt mal langsam punkten müssen, wissen wir selbst“, betont Seehafer.