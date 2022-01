Waspo kämpft gegen Bukarest um Platz vier - und übt Corona-Kritik an Verbänden 

Sieben nicht infizierte Spieler sollt ihr sein, alles andere ist egal. Dann kann angepfiffen werden. Dieses Gefühl vermittele der europäische Schwimmverband LEN den Vereinen der Champions League, kritisiert Karsten Seehafer. „Entweder du kannst antreten, oder du verlierst 0:10“, sagt der Trainer von Wasserballmeister Waspo 98. „Besonders die LEN, aber auch der nationale Verband sind weit weg von den Vereinen, das muss man leider feststellen“, sagt Seehafer, „denen ist nur wichtig, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein.“ Am heutigen Dienstag geht es für Waspo in internationalen Gewässern weiter, um 18 Uhr heißt der Gegner im Stadionbad Steaua Bukarest. Anzeige "Die Klubs werden mit der Corona-Problematik alleingelassen" Vor zwei Wochen hatte Waspo mit 10:9 in Rumänien den ersten Vergleich gewonnen. Einige Spieler fehlten wegen einer Covid-19-Infektion. Kaum war das Team heil zurück, schlugen die nächsten Corona-Tests an. Bis auf ganze wenige Ausnahmen hatte es den Triplesieger erwischt. „Ob wir uns dort infiziert haben, wissen wir aber natürlich nicht“, so Seehafer, „aber die Klubs werden mit der Corona-Problematik alleingelassen.“ Bisher verloren zwei Teams derselben Gruppe kampflos: Roter Stern Belgrad gegen CN Marseille und Budapest gegen Spandau 04.

Waspo nimmt Corona weiterhin ernst Auch Waspo-Chef Bernd Seidensticker hat massive Bedenken, was die gesamte Champions League angeht. „Egal, ob wir in Rumänien waren oder zuvor in Ungarn. Wenn du mit einer Maske den Laden betrittst, scheinen die Leute zu denken, du seist ein Räuber. Es ist abenteuerlich, die Leute sind so leichtsinnig.“ Waspo nimmt Corona jedoch weiter ernst, wenngleich die Welle das Team jetzt einmal überspült hat und offenbar kein Akteur ernsthafte Schäden erlitten hat. Die Vorkehrungen wurden intensiviert, betont Seehafer: „Ich denke, wir sind besser aufgestellt als die anderen, haben uns sehr gut organisiert und verlassen uns nur auf uns.“

Kampf um Platz vier Sportlich ist die Situation aussichtsreich. Es geht um Platz vier, der für die Teilnahme am Final-8 reichen würde. Waspo (acht Punkte) ist vor dem achten Spieltag in Pool B Fünfter der Achterstaffel, hat zwei Zähler Rückstand auf den Vierten OSC Budapest. Zudem hat Hannover erst zwei Heimspiele ausgetragen. „Deshalb sind wir noch bestens im Rennen. Es sieht ein wenig nach einem Dreikampf mit Budapest und wohl auch noch Dubrovnik aus, dem Tabellendritten“, sagt Seehafer. „Wir wollen das Feld jedenfalls von hinten aufrollen.“ In Wahrheit ist es ein Vierkampf, denn auch Waspos Erzrivale Spandau hat auf Platz sechs mit sieben Punkten noch alle Möglichkeiten.