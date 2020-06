Re-Start nach Corona-Pause: Lehrter SV trotzt fast unbekleidet den behüllten Viren

Die Verantwortlichen des Lehrter SV setzten das Konzept in die Tat um, als es nun erstmals wieder ins Wasser ging. Der zum Zeitpunkt des Abbruchs Tabellenvierte der Bezirksliga 1 – unbezwungener Spitzenreiter ist die SpVg Laatzen III – stieg nach vierteljähriger Zwangspause im Waldbad Arpke wieder ins Becken. Seine eigentliche Heimat, das Freibad Lehrte, hat gerade erst wieder den Betrieb wieder aufgenommen.

„In der Stellungnahme des Umweltbundesamtes vom 12. März 2020 wurde bereits klargestellt, dass nach bisherigen Erkenntnissen im normgerecht gereinigten und desinfizierten Badewasser keine Corona-Viren überdauern“, schreibt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) auf seiner Internetseite. Daher würde sich der Leitfaden für den Wiedereinstieg in den vereinsbasierten Schwimmsport vor allem mit den möglichen Ansteckungsgefahren auf dem Luftweg befassen.

Normalerweise geht es vor allem unter der Oberfläche so richtig zur Sache. Dort, wo Schiedsrichter nur wenig sehen, beharken sich Wasserballer teils mit fairen, mitunter jedoch auch unerlaubten Mitteln. Corona greift hingegen fast ausnahmslos über dem Spiegel an.

Ob dieses italienisch anmutende Farbdreierlei ein Zufall war? Zumindest hatte die Technische Universität Turin Ende April eine im Auftrag des Nationalen Olympischen Komitees Italiens erstellte Studie veröffentlicht, in der das Risiko, sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, für etwa 400 Sportdisziplinen untersucht wurde.

Trotz Überholverbots und des Verzichts auf Zweikämpfe bei einem angeratenen Mindestabstand von drei Metern genossen die Lehrter die Einheit als ersten Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität. „Das ist immer noch besser als joggen oder ein Work-out im Wohnzimmer“, sagte LSV-Pressesprecher Wolfgang Philipps. Zumal auch der grün-weiß-rote Ball gegen Ende der Einheit ins Becken geflogen sei.

Wenn nicht gerade Sommer ist: Die Wasserballer des Lehrter SV kämpfen in einem durchgängig tiefen 25-Meter-Becken bis heute um Punkte. © Archiv

Freiwasserschwimmen landete in der Kategorie null (niedrigstes Risiko), Beckenschwimmen auf Stufe eins, während Wasserball eine Zwei verpasst wurde. Das ist zwar nur die mittlere der fünf Kategorien – doch zumindest liegt die Sportart damit gemeinsam mit Beachvolleyball an der Spitze der am wenigsten gefährlichen Teamsportarten, wie der Internetblog wasserballecke.de vermeldet.

Entspannt zurücklehnen ist dennoch nicht angeraten, denn der Teufel liegt mitunter im Detail. Zum Beispiel beim Erwerb des geeigneten Desinfektionsmittels. „Begrenzt viruzid beziehungsweise wirksam gegen behüllte Viren“ müsse dies bei Schwimmern sein, stellt der Dachverband klar. Nach der Einheit ging es fix nach Hause unter die Dusche. Denn selbst „Föhnen jeglicher Art“ ist laut DSV-Leitfaden an der Trainingsstätte untersagt. Wie gesagt: Luft ist gefährlicher als Wasser.