Nur noch einen Sieg vom Titel entfernt: Waspo gewinnt auch das zweite Spiel gegen Spandau

Ein glatter 3:0-Finalsieg zum Gewinn der Meisterschaft? Da hielt sich Waspo-Trainer Karsten Seehafer vor dem zweiten Duell des "Best of five" gegen die Wasserfreunde Spandau zurück. Wir waren vor zwei Jahren Meister und haben seitdem das halbe Team ausgetauscht und verjüngt. Da träumen wir jetzt nicht von einem 3:0-Finalsieg", sagte er.

Doch seine Mannschaft ist auf bestem Wege dahin. Am Samstag entschied Waspo auch das zweite Finalmatch gegen Spandau für sich. Am Ende stand ein weitestgehend ungefährdeter 9:6 (3:1, 5:4, 7:4)-Erfolg. „Der nächste Siegpunkt, zwei haben wir, bei dreien ist das Spiel zu Ende", meinte Seehafer nach dem Abpfiff und lobte den Auftritt seiner Mannschaft: "Wir waren konzentriert, heute mental und körperlich fitter, und haben verdient gewonnen. Wir haben besser gespielt als Mittwoch."