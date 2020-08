White Sharks gehen im Hannover-Duell gegen Waspo 98 baden

Finalserie startet am Mittwoch

Am Sonntag um 12 Uhr steht das Rückspiel im Volksbad an, wiederum sind nur 300 Besucher erlaubt. Für Waspo wird es nur eine Pflichtaufgabe, das Endspiel zu erreichen. In die Finalserie würde Waspo am Mittwoch (18 Uhr, Volksbad) gegen Titelverteidiger Spandau starten, dann geht es am Wochenende zweimal nach Berlin. Für das mögliche Spiel 4 ist der 9. September im Volksbad vorgesehen, die fünfte Partie ist am 12. September in Berlin angesetzt.