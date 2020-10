Platz drei im Dor-Nischl-Pokal: SpVg Laatzen kämpft sich in Chemnitz zurück

Es ist eine Wildwasserfahrt gewesen für die Sportliche Vereinigung (SpVg) Laatzen. Erst eine halbe Stunde vor Turnierbeginn kam die Mannschaft von Trainer Carsten Stegen in Chemnitz an. Nach einer Auftaktniederlage und teils durchwachsenen Leistungen holte das Zweitligateam am Ende den dritten Platz beim Dor-Nischl-Pokal. Im Vorjahr hatten die Laatzener den Wettbewerb noch gewonnen.

Zu nachlässig in der Abwehr

Im Halbfinale am nächsten Morgen kam aber das böse Erwachen. Es ging wieder gegen die Ausrichter. „Die hatten sich besser auf uns eingestellt. Und wir waren in der Abwehr zu nachlässig“, beklagte sich Stegen. So stand am Ende ein 5:9. Es blieb somit nur das kleine Finale, in dem das Team gegen Magdeburg die richtige Reaktion zeigte und den Kontrahenten mit 18:5 abschoss. „Das letzte Ergebnis macht das Turnier für uns ganz versöhnlich“, sagte der Trainer. Alle Spieler des Kaders durften sich in die Torschützenliste eintragen. Tobias Müller war mit 16 Treffern sogar bester Werfer und sollte einen Sachpreis erhalten. Da die SpVg aber schon vor dem Endspiel abreiste, weiß Müller noch nicht, was er eigentlich bekommt. Für das gesamte Team gab es einen Pokal und zwölf Trinkflaschen.