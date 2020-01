Wasserball-EM: Kevin Götz in Moritz Schenkels doppeltem Schatten

Götz erhielt jüngst den Vorzug gegenüber Florian Thom von Meister WF Spandau 04, er machte in der Vorbereitung eine gute Figur. „Das olympische Jahr beginnt jetzt so richtig für uns“, sagt der 26-jährige Lister.

Dass er einstweilen Ersatzmann hinter Schenkel (29 Jahre) ist, damit kann Götz ganz gut leben. „Die Trainer haben mir signalisiert, dass man mit mir arbeiten kann und es möglich ist, Einsätze zu bekommen“, sagt Götz und meint damit sowohl Waspo als auch die Nationalmannschaft.

„Das Studium läuft nebenher, aber es ist mein zweites Standbein“

Mit Schenkel trainiert Sportsoldat Götz „auf gutem Niveau zusammen“, zuletzt spielte er in der Champions League beim Sieg gegen Dynamo Tiflis. Nebenbei studiert Götz weiter, um irgendwann „fließend in den Lehrerberuf zu wechseln“. Der von den White Sharks gekommene Keeper will am Gymnasium Sport und Deutsch unterrichten. Wann genau es so weit ist, hängt von der sportlichen Karriere ab, auf eine Semesterzahl will er sich nicht festlegen. Einstweilen steht Wasserball im Vordergrund. „Das Studium läuft nebenher, aber es ist mein zweites Standbein“, so Götz.

Die wichtigste Stütze der deutschen Wasserballer ist die Defensive. Und Waspo stellt ja auch noch den Abwehrchef, Julian Real ist mit seinen 30 Jahren nach wie vor ein absoluter Weltklassemann, der in jedem Nationalteam spielen würde. Allerdings gab es Probleme, einige Leistungsträger plagten sich mit Verletzungen. „Unsere Formkurve zeigt aber nach oben“, bekräftigt Götz.