Der erste Kraftakt: Waspo startet mit Ante Corusic in die Finalserie gegen Spandau

Wie sieht es mit den Corona-Hy­gie­ne­be­din­gun­gen aus?

Die Teams sind aktuell abermals getestet worden, Waspo kostet das pro Testreihe etwa 500 Euro. Nur 300 Zuschauer sind zugelassen, Vorbestellungen sind nicht möglich. Um 16.30 Uhr öffnet die Kasse.

Wie läuft die Serie?

Im Modus Best of five, drei Siege reichen also zum Titel. Die Spiele zwei und drei werden am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) in der Schwimmhalle Berlin-Schöneberg ausgetragen. Die möglichen zwei weiteren Begegnungen stehen am 9. September in Hannover und am 12. September in Berlin auf dem Programm.