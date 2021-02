5:17 gegen Russland, 7:12 gegen Rumänien: Deutsche Wasserballer verpatzen Olympiaquali

Torwart Moritz Schenkel von Waspo 98 war im dritten Viertel gegen die Russen so frustriert, dass er seine Kappe absetzen und aus dem Wasser wollte. Deutschlands Wasserballer wurden in der Olympiaqualifikation förmlich fortgespült, unterlagen Russland am Dienstag mit 5:17 (1:5, 2:1, 0:5, 2:6).

Anzeige

„Wir haben zwei Spiele knapp verloren, aber das war heute ein Desaster“, sagte Bundestrainer Hagen Stamm nach dem 5:17 gegen die Russen. „Es war in jedem Spiel so, dass unsere Performance nicht gut genug für dieses Turnier war." Stamms Amtszeit endet nach dem Turnier, am Donnerstag (20.30 Uhr) geht es im finalen Spiel ge­gen Kroatien.