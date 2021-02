Reals Tore reichen nicht: Olympia in Tokio rückt für deutsche Wasserballer in weite Ferne

Das ist eine sehr bittere Pleite für Deutschlands Wasserballer. Sie verloren beim Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam zum Auftakt gegen die Niederlande mit 10:11 (2:5, 2:3, 2:2, 4:1). Damit ist die Teilnahme an den Spielen in Tokio in weite Ferne gerückt.

Mit 5:10 lagen die Deutschen bereits hinten, bevor sie endlich besser trafen. Zwei Tore am Stück von Waspos Julian Real im letzten Viertel brachten das 8:10, Spandaus Denis Strelezkij sorgte für den Anschluss. Dann wurde es hektisch, Abwehrchef und DSV-Kapitän Real musste nach seinem dritten Foul endgültig aus dem Wasser.