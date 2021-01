Die Schulter: Deutsche Wasserballer besiegen Georgien ohne Tobias Preuß

Tobias Preuß ist der Mann für unangenehme Aufgaben – und für anstrengende obendrein. Der Wasserball-Nationalspieler von Waspo 98 plagt sich aber seit rund zwei Jahren mit Schulterbeschwerden. Die konnte er nicht abschütteln, wie es der exzellente Schwimmer mit vielen Kontrahenten getan hat. Anzeige Beim Testländerspiel gegen Georgien war der 32-Jährige nicht im Wasser, er verzichtet zudem auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Rotterdam im Februar. Den überzeugenden 18:9 (7:1; 6:3; 3:1; 2:4)-Sieg verfolgte Preuß vom Protokolltisch aus, auf externe Kampfrichter hatte der DSV aus Sicherheitsgründen verzichtet. So stellte sich der ehemalige Berliner ein weiteres Mal in den Dienst der Mannschaft.

Olympia in Gefahr? „Das war die schwerste Entscheidung, die ich im Sport je treffen musste“, sagte Preuß, „ich möchte durch das Festhalten an meinem eigenen Traum von Olympia am Ende nicht den Traum der anderen gefährden. Da sehe ich mich als langjähriger Führungsspieler in der Pflicht für die gesamte Mannschaft.“ Er will mit den Ärzten beraten, ob er sich doch noch operieren lässt und dann womöglich für die Olympischen Spiele im Sommer wieder zur Verfügung steht, sollte Deutschland das Tokio-Ticket lösen. „Das war ein Knallerspiel“ Sportlich hat die DSV-Auswahl in Warendorf auf jeden Fall überzeugt. Nach zehnmonatiger Länderspielpause zeigte sich das Team um Kapitän Julian Real von Waspo einsatzfreudig. „Das war ein Knallerspiel“, stellte Bundestrainer Hagen Stamm fest. Immerhin hatte der DSV bei der Europameisterschaft im Spiel um Platz neun nur mit 9:8 gegen die Georgier gewonnen. „Wir haben aus einer sicheren Abwehr viele Konter gefahren, uns früh abgesetzt und nie den Faden verloren“, sagte Waspo-Schlussmann Moritz Schenkel. Allerdings fehlten bei den Gästen auch zwei Stammkräfte.