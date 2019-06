"Wasserball-Party auf höchstem Niveau": Final-8-Turnier bringt Hannover zum Brodeln

Zusammen gekracht wäre die ins Schwimmbecken gebaute Tribüne wohl nicht gleich. Aber besorgt sind Waspo 98 und der europäische Verband LEN doch gewesen. Mit einer solchen Flut an Fans von Olympiakos Piräus haben die Ausrichter nicht gerechnet. Rot-Weiß sind die dominierenden Farben gewesen beim Final-8-Turnier der Champions League. Am Freitag erhielten die Griechen aber Hüpf-Verbot, um die Einsturzgefahr zu bannen.

So beschränkten sich die Hellenen aufs Jubeln und Singen. „Verrückt, was hier los ist. Das hatten wir noch nie“, sagte Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker. Er stand mit Coach Karsten Seehafer auf der Haupttribüne und genoss das vorweggenommene Endspiel zwischen den Griechen und Pro Recco. „Wir sind für das vermeintlich schwächere Team, und das ist eben Piräus.“ Außerdem hatte eine Waspo-Delegation im letzten Jahr schon mit Piräus deren Titel gefeiert. „Wir haben im selben Hotel, das war eine unfassbare Feier“, so Seidensticker.