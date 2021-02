Karsten Seehafer Fan von Testturnier: Waspo und Sharks helfen sich untereinander

Acht Mann haben Wasserballmeister Waspo 98 gefehlt bei diesem Bundesliga-Vorbereitungsturnier. Dennoch hätte Trainer Karsten Seehafer es auf keinen Fall missen mögen: „Wir müssen die Liga zum Laufen kriegen. Der Verband hat keinen Fehler mit dieser Maßnahme gemacht, man hätte sie im Gegenteil schon eher ausrichten sollen.“ Alle drei Partien in Stadionbad und Sportleistungszentrum gewann Waspo, die White Sharks hingegen verloren. „Trotzdem war das nach etwa einem halben Jahr Pause sehr wichtig und die Leistung auch sehr ordentlich“, betonte Kapitän Marvin Götz.

Im Stadtduell gewann Waspo zum Start mit 12:9 gegen Kooperationspartner Sharks, entschied nach 1:4-Rückstand das zweite Viertel mit 8:1 für sich. „Kein guter Wasserball von uns, das muss man ehrlich sagen“, so Seehafer. Was bestens klappte: das Einhalten der Hygieneregeln, dafür ist Seehafers Frau Meike verantwortlich und wiederholt gelobt worden. Jeder Spieler wurde mehrfach getestet, auch die Schiedsrichter – sogar der Fotograf kam nur mit Schnelltest in die Halle. „Wir müssen eben lernen, mit dem Virus irgendwie zu leben“, sagte Karsten Seehafer.