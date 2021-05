Siege für Hannovers Wasserballer: Sharks gerettet, Waspo im Finale gegen Spandau

Die Sharks haben sich im Wasserball-Abstiegskampf sportlich durchgebissen. Sie schlugen Bayer Uerdingen 08 am Sonntag im Sportleistungszentrum mit 8:7 (3:4, 2:3, 1:0, 2:0). Niclas Schipper drehte die Partie mit zwei Gewaltwürfen im Schlussviertel. Damit bleiben die Haie in der Bundesliga-Hauptrunde A und starten Ende Mai in die Platzierungsrunde. „Ziel ist Platz fünf, wir wollen schon international spielen“, sagte Sharks-Vorsitzender Jörg Deike.

Mit einer kurzfristig erteilten Sondergenehmigung des Gesundheitsamtes durften die Sharks doch spielen. Vorher hatte es großen Ärger gegeben, in Uerdingen waren sie zuvor nicht angetreten. Um nicht gegen die Corona-Notbremse zu verstoßen, so das Argument der Sharks, da Bayer nicht genug Berufssportler oder Kaderathleten hätte aufbieten können. Die Partie in Uerdingen war vom DSV gegen die Sharks gewertet worden, dagegen behält sich der Verein einen Einspruch vor.