"Hatten unsere Chancen": Zweite Königsklassen-Niederlage für Waspo 98

Der Coach hatte nach dem 8:16 gegen Barcelona umgestellt, für Jan Rotermund rückte Niclas Schipper ins Aufgebot. Fynn Schütze spielte rechts, Kapitän Aleksandar Radovic links.

Im ersten Viertel war Waspo wenig gefährlich, nur Ivan Nagaev traf zum 1:1, nach dem ersten Viertel hieß es 1:3. Der deutsche Meister schlug mit Distanzwürfen zurück, zweifach traf Radovic spektakulär, dazu waren auch Nagaev and Marko Macan erfolgreich. Mit 5:6 ging es in die Pause. In der Duna-Arena, die normalerweise 5300 Zuschauer fasst, klappte offensiv sonst wenig – in Überzahl vergab Petar Muslim zweifach freistehend.