Corona-Fälle bei Spandau: Wasserball-Meister Waspo 98 bangt um Saison

"Das ist ganz bitter" Die Angriffszeit läuft ab, da haut Waspos Pe­ter Muslim noch einen Spezialwurf raus. An den Pfosten klatscht seine Rückhand aus knapp acht Metern. Klar, den hätte der Wasserball-Olympiasieger von 2012 in einem Punktspiel so wohl nicht probiert. Aber ein paar Tricks dürfen schon sein in dieser Trainingseinheit des deutschen Meisters im Olympiastützpunkt. Anzeige Spaß haben ist erlaubt und gewünscht, man ist schließlich unter sich – und das wird vorerst auch so bleiben. Weil Pokalsieger Spandau 04 zwei Corona-Fälle im Team hat, fallen die für das Wochenende geplanten Testspiele der Nationalmannschaft gegen Waspo ins Wasser. „Das ist ganz bitter, ein Tapetenwechsel hätte uns richtig gutgetan“, sagt Torwart Kevin Götz, „nun trainieren wir eben ganz normal weiter für die Champions League.“ Waspos Profis können zurzeit nicht raus aus ihrer Blase.

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover bereiten sich im Sportleistungszentrum auf die geplanten Testspiele gegen die deutsche Nationalmannschaft vor. Doch die fallen nun aus. Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover bereiten sich im Sportleistungszentrum auf die geplanten Testspiele gegen die deutsche Nationalmannschaft vor. Doch die fallen nun aus. © Florian Petrow

"Einschläge kommen näher" Am Dienstagabend meldete sich Bundestrainer Hagen Stamm aus Berlin per SMS. Zwei Auswahlspieler von Spandau hat es erwischt, das Team ist in Quarantäne. „Die Einschläge kommen sozusagen näher“, stellt Verteidiger Julian Real mit finsterer Miene fest. Er ist der Kapitän der deutschen Auswahl. Seit rund neun Wochen übt Waspo nun im Olympiastützpunkt unter sich. Das Team gilt als Kohorte, es übt abgeschirmt und wird in kurzen Abständen ge­tes­tet. Sogar Testspiele sind möglich – aber eben nur in­ter­ne. Wann es wieder ernst wird, ist unsicher. „Die Bedingungen sind hier schon optimal, ich fühle mich auch persönlich sicher. Aber wir vermissen die Wettkämpfe, die Gegner, das Reisen“, so Real. "Wäre wichtige Abwechslung gewesen" Eigentlich hätten die Na­tio­nal­spi­e­ler am Mittwoch zum DSV-Lehrgang nach Warendorf reisen sollen. Mindestens drei Testspiele waren von Freitag bis Sonntag geplant. „Für die Motivation ist das natürlich nicht gut. Das wäre eine wichtige Abwechslung gewesen“, so Keeper Moritz Schenkel. Er hätte als Nummer eins vermutlich im Nationalteam gespielt, Götz für Waspo. Im Februar steht eigentlich das Olympiaqualifikationsturnier in Rotterdam an, Deutschland kämpft um eins der drei verbliebenen Tickets für Tokio. Unter normalen Umständen ist das gar nicht mehr so lange hin. Aber in Corona-Zeiten? „Für mich ist das noch weit weg. Schwer zu sagen, ob es stattfinden kann“, sagt Auswahlspieler Tobias Preuß. Den 31-jährigen Allrounder plagen nach wie vor Schul­ter­be­schwer­den. „Das kommt in Wellen“, sagt Preuß, „mal sind die Schmerzen stärker, dann spüre ich kaum etwas.“ Olympia ist und bleibt sein großes Ziel.