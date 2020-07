„Abwehr gut, alles gut": Waspos Wasserballer holen sich mit Marko Macan ein Schlachtschiff

Waspo98 macht die Schleusentore dicht, die Abwehr soll das Prunkstück bleiben. Der Wasserball-Pokalsieger hat überraschend einen Kroaten verpflichtet, der als einer der besten Verteidiger der Welt gilt: Marko Macan kommt vom Topverein Jug Dubrovnik, der 27-Jährige soll ab September für Hannover spielen können.

Vertrag geht bis 2023

„Das ist schon ein Hammer, wir freuen uns total“, sagt Trainer und Mäzen Karsten Seehafer. Der Coach be­tont jedoch, dass er mit Macan erst für die nächste Saison plant. Zwar wäre der Weltmeister von 2017 theoretisch spielberechtigt, sollte die unterbrochene Bundesliga fortgesetzt werden, das will Seehafer jedoch nicht: „Das wäre unfair der Konkurrenz gegenüber.“

Macan soll der einzige Neuzugang bleiben. „Wir brauchen in Hannover die besten Verteidiger, das hab ich immer gesagt“, so Seehafer. Macan sieht er in der Reihe bekannter Waspo-Spieler wie Lars Tomanek, Predrag Jokic und Julian Real, der seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. „Darüber sind wir natürlich auch sehr froh“, sagt Seehafer.