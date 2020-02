Waspo 98 plagen viele Sorgen: Viele Ausfälle und mögliche Seehafer-Sperre

Die Personalsorgen sind groß bei Wasserball-Pokalsieger Waspo 98. Es könnte jedoch sein, dass sich Trainer Karsten Seehafer in der Champions-League-Partie bei CN Terrassa am Dienstag (20.30 Uhr) in Spanien damit gar nicht selbst herumschlagen muss. Jedenfalls nicht am Beckenrand. „Es kann sein, dass ich auf die Tribüne muss und gesperrt bin“, sagt der Coach.

Er hatte zuletzt wegen Meckerns Rot gesehen. „Vom Verband LEN gab es auf unsere Anfrage keine Antwort, solche Sachen entscheiden die gern kurzfristig“, so Seehafer. Co-Trainer Predrag Jokic würde einspringen. „Da mache ich mir keinen Kopf, Predrag regelt das. Aber etwas seltsam ist das schon“, sagt Seehafer, der zugleich Mäzen ist.