Das Warten soll ein Ende haben: Waspo und White Sharks blicken Bundesliga-Neustart entgegen

Es bleibt also eine Frage des Geldes. „Aber es ist natürlich wichtig für die nächste Saison zu sehen, ob das funktioniert“, betont Deike. Die Sharks würden in einem Quali-Turnier am 22. und 23. August um die Teilnahme am Halbfinale kämpfen. „Sportlich sehen wir das entspannt, kein Team wird da topfit sein“, meint Deike. Die Sharks-Spieler mit Doppelstartrecht für Waspo sind ohnehin seit Wochen voll wieder dabei.

Neuzugang Macan soll schon ab September eingesetzt werden

Waspo seinerseits hat schon einige Erfahrungen gesammelt und die Athleten bereits einmal testen lassen. „Außerdem läuft das ja bestens im Volksbad, und da wollen wir antreten“, sagt Seehafer. Bis zu 500 Zu­schau­er könnten ins Freibad kommen. Waspos Zeitplan sieht so aus: Am 24. August geht es in Berlin gegen Meister Spandau um die Frage, wer im Finale (Modus Best of five) im fünften Duell Heimrecht hätte. Waspo muss gewinnen, das Hinspiel vor dem Saisonabbruch ging daheim mit 11:12 verloren. Das Halbfinale ist für den 28. und 30. August vorgesehen, Waspo und Spandau sind die hohen Favoriten. Die Endspielserie hat die Termine 2., 5., 6. , 9. und 12. September. Die Pokalendrunde ist für Ende September in Berlin geplant.

Ab September dürfte der kroatische Neuzugang Marco Macan für Waspo spielberechtigt sein, Seehafer wollte ihn eigentlich erst zur neuen Spielzeit einsetzen. „Spandau will aber seine neuen Leute schon bringen, Duisburg ebenso. Und dann werden wir das auch tun“, so Seehafer: „Warum sollten wir den Ehrentod sterben und einen Nachteil haben, das wäre ja bescheuert.“