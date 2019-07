Ziel klar vor Augen: Schenkel und Real haben bei der WM das Viertelfinale im Visier

Gemeinsam mit Vereinskamerad Julian Real, dem Kapitän der DSV-Auswahl, hält Moritz Schenkel von Waspo 98 den Laden hinten dicht. Beide sind die aktuell wohl einzigen deutschen Spieler auf Weltklasse-Niveau. Sie müssen es daher also wissen. Bei der am Montag im südkoreanischen Gwangju beginnenden Weltmeisterschaft soll es für die deutsche Nationalmannschaft mindestens bis ins Viertelfinale gehen. Erster Vorrundengegner ist um 13.30 Uhr Japan – in dieser Partie geht es bereits um viel.

Im einstelligen Bereich

Für das deutsche Team ist es die erste WM seit 2013 in Barcelona, damals verpassten die Deutschen das Viertelfinale durch ein 4:8 gegen Australien. Inzwischen ist das Team deutlich verjüngt worden, bei der EM 2018 reichte es immerhin zu Platz neun. „Wir sind wieder im einstelligen Bereich, und das soll bei der WM so bleiben“, betont Abwehrchef und Centerverteidiger Real.

Diesmal ist die Konstellation deutlich günstiger als bei den letzten großen Turnieren. Das Team von Bundestrainer Hagen Stamm hatte ausnahmsweise Glück bei der Auslosung und peilt hinter dem starken Olympia-Dritten Italien Rang zwei an, Brasilien ist in der Vierergruppe Außenseiter. Läuft es nach Plan, würde in der Hauptrunde mit Neuseeland oder Südafrika eine leichte Aufgabe warten. „Dann wären wir schon im Viertelfinale, und dann schauen wir mal“, sagt Real.