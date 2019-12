"Wille ist alles!": SpVg Laatzen siegt gegen Rivalen Hellas Hildesheim

In den Tagen nach dem 2. Januar 2017 hatte Alexander Hachmeister nicht damit gerechnet, dass er diesen Moment noch einmal erleben wird: Zum ersten Mal seit seinem schweren Skiunfall in Österreich, bei dem sich der heute 31-Jährige zwei Wirbel gebrochen hatte, durfte er für die Sportliche Vereinigung (SpVg) Laatzen wieder einmal für die erste Mannschaft ins Wasser. „Es ist ein gutes Gefühl, wieder dabei sein zu können“, sagt er. Zudem feierte er mit seinen Teamkollegen einen gelungenen Auftakt – zumindest vom Ergebnis her. Die SpVg bezwang in der 2. Liga Nord den Rivalen Hellas Hildesheim mit 10:7 (1:3, 3:1, 3:1, 3:2).

Am Tag vor dem Ligaauftakt hatte Hachmeister davon erfahren, dass er zum Kader gehören wird. In der zweiten Mannschaft hatte er immerhin schon in der Vorsaison regelmäßig wieder gespielt. Und das beschwerdefrei. „Ich habe keine Probleme“, sagte er, nachdem er freudestrahlend aus dem Becken geklettert kam. Ob ihn die Erinnerungen an die schwere Verletzung noch immer etwas hemmen? „Anfangs hatte der Kopf noch zu sehr mitgespielt, aber inzwischen ist alles wieder okay“, so Hachmeister. Er hatte auch keine Schwierigkeiten, sich bei seinem Kurzeinsatz in dem intensiven und zwischenzeitlich auch etwas ruppigen Duell zu behaupten.“