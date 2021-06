Wassersportler des SC DHfK setzen Zeichen: „Öffnung der Freibäder – Nicht ohne uns!“

Leipzig. Das war ein klares Signal des Leipziger Vereinssports, der sich in der Pandemie angesichts sinkender Corona-Zahlen weiter alleingelassen fühlt. Über 80 Wassersportlerinnen und Wassersportler des SC DHfK haben am Samstagvormittag im Sommerbad Kleinzschocher deutlich auf die unbefriedigende Trainingssituation hingewiesen. Seit mehr als einem halben Jahr wissen die Wasserballer, Schwimmer und Finswimmer nicht, wo sie trainieren sollen. Die Schwimmhallen sind immer noch geschlossen. Und auch mit Beginn der Freiluftsaison wurde ihnen seitens der Sportbäder Leipzig GmbH keine Wasserfläche angeboten. Unter dem Motto „Öffnung der Freibäder – Nicht ohne uns!“ stellten sich die DHfK-Mitglieder unter Einhaltung der Hygieneregeln eine Stunde vor Öffnung des Freibades regulär als Besucher für ihren Trainingstag im Sommerbad an und kauften teilweise Tickets für eine Trainingseinheit.

