Wasserspringer Patrick Hausding über Olympia in Corona-Zeiten und seine Medaillenchancen

Silber und Bronze hat er bereits in der Vitrine. Folgt nun die dritte Medaille bei den vierten Spielen? Wasserspringer Patrick Hausding (32) hat am Mittwoch (8 Uhr, ZDF) im Drei-Meter-Synchronwettbewerb mit Lars Rüdiger seine größte Chance auf Edelmetall in Tokio. Der deutsche Fahnenträger sagte nach der Eröffnungsfeier im ZDF über das leere Stadion: „Wir waren ja darauf eingestellt. Überall standen viele Volunteers, die uns begeistert zugewinkt haben. Das tat gut.“ Gegenüber dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), äußerte er sich über Olympia in der Pandemiezeiten und zu seinen Chancen.

