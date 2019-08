Wasserspringerin Tina Punzel diesmal auf Rang vier

Kiew/Dresden. DSC-Wasserspringerin Tina Punzel hat bei der Europameisterschaft in Kiew (Ukraine) bei ihrem dritten Start das dritte Edelmetall knapp verpasst. Nach Gold im Team-Wettbewerb und Silber im Mixed-Synchron mit Lou Massenberg erreichte die 24-Jährige am Mittwoch mit der vier Jahre jüngeren Berlinerin Christina Wassen im Turm-Synchron den vierten Platz. Das Duo, das bei der WM zuvor in Gwangju (Südkorea) Rang zwölf belegte, kam auf 271,98 Punkte und verpasste Bronze nur um 5,52 Zähler. Den Sieg erkämpften sich die Italienerinnen Noemi Batki/Chiara Pellacani (290,34) vor Phoebe Banks und Emily Martin aus Großbritannien (284,40) und den Russinnen Ekaterina Beliaeva/ Juliia Timoshinina (277,50). Insgesamt waren sechs Sprungpaare am Start. Für die deutsche Mannschaft gab es anschließend aber doch noch die nächste Medaille. Der Berliner Patrick Hausding gewann den nichtolympischen Wettbewerb vom Einmeterbrett.