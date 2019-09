Premier-League-Schlusslicht Watford tauscht Trainer: Gracia geht, Sanches Flores kehrt zurück

Premier-League -Schlusslicht FC Watford hat sich überraschend von Trainer Javi Gracia getrennt. Das gaben die "Hornets" am Samstag während der Länderspielpause bekannt. Sein Nachfolger ist Quique Sanches Flores. Der Landsmann Gracias hatte den Klub, bei dem Rockstar Sir Elton John Ehrenpräsident ist , bereits in der Saison 2015/16 trainiert.

Klubchef Duxbury: "Javi Gracia hat Watford mit großer Würde vertreten"

Der 54-Jährige, der mit Atlético Madrid 2010 die Europa League in Hamburg gewinnen konnte, hatte Watford 2016 zu einem Mittelfeldplatz geführt, nachdem der Klub wieder den Sprung in die Premier League geschafft hatte. Nach nur einer Saison, in der Watford ebenfalls ein FA-Cup-Halbfinale erlebte, kehrte der Spanier England den Rücken und übernahm Espanyol Barcelona. Von Dezember 2018 bis Juli 2019 trainierte Sanches Flores Shanghai Shenhua in der Chinese Super League.