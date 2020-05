Nach Trainingsverweigerung: Watford-Stürmer Troy Deeney klagt über Fan-Beleidigungen

"Mirror": Deeney steht vor Rückkehr ins Watford-Training

Deeney hatte Mitte Mai verkündet, dass er aus Angst vor dem Coronavirus nicht mit seinen Teamkollegen trainieren wolle. Zuvor hatte sich die Liga darauf geeinigt, kontaktloses Training zu erlauben. "Mein Sohn ist fünf Monate alt und hatte schon Atembeschwerden. Ich möchte nicht nach Hause kommen und ihn einer Gefahr aussetzen", sagte der Routinier. "Ich habe nur gesagt, dass ich in der ersten Woche nicht ins Training zurückkehren werde. Die Leute haben das so aufgenommen, als würde ich nie zurückkommen" , erklärte Deeney nun. Und wie der Mirror am Mittwoch berichtete, habe sich der Stürmer nach einem Gespräch mit einem hochrangigen Gesundheitsbeamten der britischen Regierung zu einer Rückkehr entschlossen.

Die Premier-League-Klubs haben am Mittwoch die nächste Phase im Plan zur Rückkehr eingeleitet und sich einstimmig für die Rückkehr ins Mannschaftstraining entschieden . Demnach ist auch das wettkampforientierte Training ohne die Einhaltung von Sicherheitsabständen wieder erlaubt. Premier-League-Boss Richard Masters peilt einen Neustart der Liga ab dem 12. Juni an.

Deeney blickte in dem CNN-Interview auch schon in die Zukunft. Er glaubt nicht, dass die Saison für ihre sportlichen Höhepunkte in Erinnerung bleiben wird. "Egal wie es weitergeht, selbst wenn wir alle Spiele spielen - es wird immer die Saison sein, die vom Coronavirus behindert wurde. Es wird nicht die Saison sein, in der Liverpool Meister wurde, weil sie das beste Team waren". Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp dominierte die Liga vor der Corona-Zwangspause klar. Nach dem Re-Start brauchen die Reds nur noch zwei Siege für die erste Meisterschaft seit Einführung der Premier League 1990.