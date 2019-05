Offenes Interview vom BVB-Boss nach Sticheleien: Das denkt Watzke über Salihamidzic

Watzke und Salihamidzic leiteten Psycho-Duell um Meisterschaft ein

Zwei Wochen zuvor bestimmten Watzke und Salihamidzic ebenfalls die Schlagzeilen: Watzke hatte am Ende April in Richtung München gestichelt. "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen. Die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer", sagte der Geschäftsführer. Salihamidzic konterte mit einer Einladung: "Ich weiß nicht, ob das die feine Art ist. Aber ich weiß, was am Marienplatz los ist. Vielleicht laden wir ihn mal ein, wenn es so weit ist. Da sind ganz, ganz viele Tausend Zuschauer."