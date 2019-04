Watzke schießt gegen FC Bayern: "70 Prozent der Deutschen drücken Dortmund die Daumen"

Nur noch vier Spieltage hat Borussia Dortmund Zeit, doch noch am FC Bayern München vorbeizuziehen. Aktuell grüßt der deutsche Rekordmeister mit einem Punkt Vorsprung von der Tabellenspitze, doch die Hoffnung auf die erste Meisterschaft seit 2012 lebt beim BVB. Dementsprechend zuversichtlich präsentierte sich Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei einem Termin am Donnerstag - und konnte sich einen Seitenhieb gegen den Rivalen aus München nicht verkneifen.

"70 Prozent der Deutschen drücken gefühlt Dortmund die Daumen", erklärte Watzke bei einem Treffen mit Tilman Kuban, dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Jugendorganisation Junge Union, im Vereinsheim des TSV Kirchdorf bei Hannover. Der BVB-Boss ist sich zudem sicher, dass bei einem Titelgewinn die Feier im Ruhrgebiet deutlich größer ausfallen würde als beim Serienmeister FC Bayern. "Wenn die Meisterfeier auf dem Marienplatz stattfindet, kommen 3000 Leute plus 1500 Touristen, die gucken: Was ist denn da los, okay, da gehen wir auch mal vorbei. Bei uns wäre der Titel eine ganz andere Nummer", zitiert die Bild den 59-Jährigen.