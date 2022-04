Watzke und Sammer erklären: So können der BVB, Leipzig und Co. Serien-Meister FC Bayern gefährlich werden

Durch das 3:1 gegen Bundesliga-Rivale Borussia Dortmund am vergangenen Samstag ist der FC Bayern München Deutscher Meister – mal wieder. Zum zehnten Mal in Serie steht der Rekord-Titelträger der deutschen Belétage am Ende der Saison ganz oben. Die Bayern-Dominanz zu brechen, ist damit bereits über ein gesamtes Jahrzehnt gescheitert. Und dennoch wird die Konkurrenz nicht müde, einen erneuten Anlauf zu wagen. "Wie in jedem Jahr werden die anderen Klubs der immensen wirtschaftlichen Unterschiede zum Trotz versuchen, den Meisterschafts-Kreislauf mal zu unterbrechen", erklärte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der Sport Bild. Anzeige

Dem 62-Jährigen, dem mit den Westfalen auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach der zweite Platz bleibt, ist das Ausmaß der Herausforderung aber bewusst. So sei klar, "dass das alles andere als leicht" werde und "nur dann funktioniert, wenn die Bayern in der Liga punktetechnisch etwas anbieten". Die passende Antwort müsse die Konkurrenz jedoch auf sportlicher Ebene liefern. "Vollmundige Parolen bringen ohnehin keine Punkte, am Ende entscheiden nur kontinuierliche Leistungen auf dem Platz", fordert Watzke.

Darüber dass das Unterfangen, die Vorherrschaft des FC Bayern zu brechen, ein schwieriges werden dürfte, ist man sich beim Bundesliga-Zweiten einig. Die Gründe dafür? "Das große Geheimnis des FC Bayern besteht in meinen Augen aus zwei Faktoren: die sportliche Qualität und der Geist, der im gesamten Verein vorherrscht", erklärt BVB-Berater Matthias Sammer, der zwischen 2012 und 2016 selbst als Sportvorstand für die Münchener arbeitete. Dabei verweist der 54-Jährige auf die Gier des Rekordmeisters: "In München zählen nur Titel! Das ist, so komisch das klingen mag, das große Plus. Gibt es ein Scheitern, wird alles hinterfragt. Bei anderen Vereinen herrscht eine andere Denkweise vor."