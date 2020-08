Initiative von Leon Goretzka und Joshua Kimmich: "We kick Corona" spendet an Gedenkstätte Auschwitz

Die deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich unterstützen mit ihrer Hilfsaktion „We kick Corona“ auch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen. Wie die Initiative am Donnerstag berichtete, soll eine Spende in Höhe von 75.000 Euro in die dortige Bildungsarbeit fließen. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Gedenkstätte ab März lange geschlossen. Dadurch fehlen der Einrichtung Einnahmen.