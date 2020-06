"We Kick Corona": Goretzka und Kimmich knacken mit Hilfsaktion die Fünf-Millionen-Marke

Die beiden Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit ihrer Hilfsaktion "We kick Corona" die Fünf-Millionen-Euro-Marke übertroffen. Wie die Initiative am Freitag berichtete, trugen etwa 4000 Groß- und Kleinspender zum Erfolg der Aktion der beiden Profis des FC Bayern München bei. "Dass unsere Initiative soviel Unterstützung bekommt, ist einfach großartig, und ich bin stolz, dass sich uns inzwischen so viele Menschen angeschlossen haben. Denn damit können wir wiederum möglichst vielen helfen, die die Corona-Pandemie besonders stark trifft", äußerte Goretzka.