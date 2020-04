Mitinitiator und Bayern-Profi Leon Goretzka über #WeKickCorona: "Gemeinsam sind wir unschlagbar"

In der Corona-Krise ist Solidarität gefordert. Viele karitative und soziale Einrichtungen stehen vor einer ungewissen Zukunft, können Hilfe bei der Arbeit mit denen, die es in dieser schwierigen Zeit besonders hart getroffen hat, gut gebrauchen. Leon Goretzka und Joshua Kimmich, beide Nationalspieler in Diensten des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, setzten in dieser Hinsicht bereits früh ein Zeichen. Mitte März gründeten sie die Initiative #WeKickCorona und sammelten darüber fast 4 Millionen Euro für den guten Zweck. Mehr als 200 karitative Einrichtungen haben so bereits finanzielle Unterstützung erhalten – von der Aktivgemeinschaft Sinzig bis zur Zornedinger Tafel.