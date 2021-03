Weber-Nachfolger gefunden: DHfK Leipzig holt Oskar Sunnefeldt vom THW Kiel

Leipzig. Die Frage nach dem Nachfolger für den in Richtung Magdeburg abwandernden Philipp Weber ist beantwortet. Der SC DHfK Leipzig hat sich die Dienste von Oskar Sunnefeldt gesichert. Das bestätigte der Club am Montagnachmittag. Der schwedische Rückraumspieler wechselt im Sommer vom amtierenden Deutschen Meister THW Kiel zu den Grün-Weißen, erhält einen Vertrag bis 2024.

Achse Sunnefeldt - Mamic - Meyer-Siebert

"Ich glaube, dass er eines der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs ist und über sehr großes Potential verfügt", sagt Coach André Haber über den Neuzugang. "Es ist wichtig für uns, dass er sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eingesetzt werden kann. Deshalb denke ich, dass er sehr gut in unsere Mannschaft passen wird." Der Club habe den Schweden bereits seit 2019 beobachtet.

„Für mich beginnt in Leipzig ein neuer, spannender Abschnitt. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, als sich der SC DHfK für mich interessierte", so Sunnefeldt. "Durch die guten Gespräche mit Karsten Günther und André Haber wurde dieses Gefühl bestätigt und ich bin sehr froh über meine Entscheidung. Der Dreijahresvertrag in Leipzig bietet mir eine gute Perspektive, um mich weiterzuentwickeln und ein noch besserer Handballer zu werden." Bei den Grün-Weißen soll Sunnefeldt in der kommenden Saison gemeinsam mit Marko Mamic und Julius-Meyer Siebert die Achse im linken Rückraum bilden. Der Schwede kann bei Bedarf aber wie auch Weber auf die Spielmacher-Position rücken.