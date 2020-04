Weber-Nachfolger gefunden: ZFC Meuselwitz holt Koray Gökkurt für die Trainerbank

Meuselwitz. Der ZFC Meuselwitz setzt künftig auf ein im Herrenbereich unbeschriebenes Blatt auf der Trainerbank. Der Regionalligist hat Koray Gökkurt verpflichtet. Wie die Thüringer am Freitag mitteilten, soll der 37-Jährige die Nachfolge von Heiko Weber antreten, der seinen Posten im Sommer nach fünf Jahren aufgibt. "Wir haben eine gewaltige Anzahl Bewerbungen bekommen, mehrere, unserer Meinung nach geeignete Trainer, in die engere Auswahl einbezogen und zu Gesprächen eingeladen,“ so Sportdirektor Frank Müller. "Aus allen ausgewerteten Gesprächen haben wir dem Präsidenten diese Personalie vorgeschlagen, weil wir uns sicher sind, dass Koray am besten zu uns passt."