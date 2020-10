Weber will ersten Burgdorf-Sieg gegen Eilvese - Heeßeler SV beim OSV gefordert

Seit seinem Amtsantritt als Trainer der TSV Burgdorf im Januar wartet Frank Weber – auch aufgrund der langen Corona-Pause – immer noch auf seinen ersten Punktspielerfolg. „Ich habe allerdings auch noch kein Pflichtspiel mit der Mannschaft verloren“, sagt der Coach verschmitzt. Nach zwei Unentschieden in der laufenden Spielzeit der Landesliga Nord, die für die TSV wegen eines Infektionsfalls im Verein unterbrochen wurde, hofft Weber am Sonntag (15 Uhr) gegen den STK Eilvese auf den ersten Dreier mit seinem Team. Das hat inzwischen nach negativen Testungen die häusliche Quarantäne beenden können. „Seit einer Woche sind wir wieder mit 21 Spielern voll im Training. Die Jungs sind motiviert und brennen auf den Einsatz. Der erste Sieg soll endlich her“, sagt Weber. Gegen den Tabellenzweiten kann bis auf Neuzugang Enes Esin (Bänderriss) die Bestbesetzung aufgeboten werden. Auch Silvan Udun ist nach seiner Rotsperre wieder dabei. Im Tor gibt es eine Rotation – für Marc Perrei steht Mathis Peters dieses Mal zwischen den Pfosten. „Wir müssen uns im Spielaufbau aus der Abwehr heraus verbessern und insgesamt mehr kombinieren“, sagt Weber.

Besonderes Augenmerk auf STK-Regisseur Saade Um zum ersten Erfolgserlebnis zu kommen, denkt der TSV-Trainer auch an das taktische Mittel, STK-Regisseur Mohamad Saade „zu doppeln“. Der Bruder des einstigen Burgdorfer und Eilveser Torjägers Hussein Saade war beim 1:1 gegen den TSV Godshorn erfolgreich. Die 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende – es war für Eilvese die erste in dieser Saison – konnte indes auch er nicht verhindern. „Dass wir nicht ungeschlagen durch die Serie gehen werden, war uns klar. Nun wollen wir bei der TSV zumindest wieder einen Punkt mitnehmen“, sagt STK-Trainer Thassilo Jürgens, dessen Mannschaft vor der Saison einen erheblichen personellen Umbruch vollzogen hat. Für einen Eilveser Neuzugang gibt es in Burgdorf ein Wiedersehen mit den ehemaligen Mitspielern: Adrian Wagner, der in der vergangenen Saison mit der TSV zweimal (0:3, 2:3) gegen den STK verloren hatte, wird dieses Mal hoffen, dass sein ehemaliger Klub erneut den Kürzeren zieht.

Heeßel steht vor schwerer Aufgabe Die junge Mannschaft des Heeßeler SV ist am Sonntag (15 Uhr) beim Traditionsverein OSV Hannover gefordert. Die Gastgeber sind Dritter des Klassements. „Das nächste schwere Spiel“, kommentiert HSV-Trainer Martin Mohs die anstehende Aufgabe. „Die Favoritenrolle ist klar verteilt“ – sprich: Seine Mannschaft geht als Underdog an den Start. Bei der jüngsten 0:4-Heimpleite gegen den TSV Krähenwinkel/Kal­tenweide präsentierten sich die Heeßeler alles andere als überzeugend, Mohs sprach vom schlechtesten Saisonspiel und kritisierte die Leistung seiner Elf deutlich. Prompte Wiedergutmachung ist angesagt. „Die Jungs sind reflektiert genug, um selbst zu erkennen, dass es gegen KK kein guter Auftritt war. Wir haben versucht, uns kräftig zu schütteln, um es jetzt am Wochenende beim OSV wieder besser zu machen“, sagt der Fußballlehrer, der hofft und erwartet, dass seine Mannschaft an die positiven Tugenden und vielversprechenden Ansätze anknüpft, die sie in den ersten vier Partien gezeigt hat. Mohs muss verletzungsbedingt weiterhin auf Timo Kuhlgatz und Torben Westphal verzichten. Dennis Ly ist beruflich verhindert, und Tahir Kezer fehlt nach seiner Roten Karte aus dem KK-Spiel. Dafür ist der zuletzt gesperrte Volkan Umut Gürbüz wieder eine Alternative.

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball Der Ramlinger Timo Gieseking und der Egestorfer Lorenzo Paldino. ©