Bericht: Wechsel von Benedikt Höwedes zum 1. FC Köln geplatzt – Weltmeister bestand auf Klausel

Der Wechsel von Lok-Profi Benedikt Höwedes zum 1. FC Köln ist offenbar geplatzt. Nach Informationen der Bild kommt der Transfer des ehemaligen deutschen Nationalspielers nicht zustande. Grund dafür sollen nicht die Klubs, sondern der ehemalige Schalke-Kapitän selbst sein. Die Klubs sollen sich bereits über eine halbjährliche Leihe bis Ende der Rückrunde einig gewesen sien. Höwedes selbst soll jedoch auf eine verpflichtende Kaufoption bestanden haben, weil er angeblich nicht zurück nach Russland will. Diese Klausel soll der 1. FC Köln jedoch ablehnt haben. Daher habe sich der Transfer zerschlagen, so die Zeitung.

Der FC muss also wohl ohne den Weltmeister von 2014 das Ziel Bundesliga-Klassenerhalt angehen. Zuvor hatte Sportchef Horst Heldt zugegeben, dass man sehr an einer Leihe von Höwedes interessiert sei. "Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir versuchen, Benedikt nach Köln zu holen", erklärte er gegenüber Sport1 und fügte an: "Wir müssen uns in Geduld üben. Irgendwann ist es auch mal überreizt und wir brauchen Klarheit".