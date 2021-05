Bericht: Wechsel von Darmstadt-Trainer Markus Anfang zu Werder Bremen geplatzt

Noch im Laufe des Montags hatte der Kicker von einer Einigung zwischen Werder und Anfang berichtet. Lediglich an der Ablöse soll es noch gehakt haben. Die Gespräche darüber verliefen nun aber offenbar nicht zufriedenstellend. So zeigten sich die Darmstädter laut dem Fachmagazin von den Verhandlungen mit den Bremern "ausgesprochen irritiert". Im Raum steht ein ungenügendes Startgebot von 200.000 Euro, das in Raten bezahlt werden sollte. Dies sei in Darmstadt als "Frechheit" aufgenommen worden. Zudem hätten sich die Hanseaten erst nach einer erzielten Einigung mit Anfang beim Verein gemeldet haben.