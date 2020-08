Um Wechsel zu beschleunigen: FC Arsenal will Mesut Özil auch bei Abgang weiter bezahlen

NRW probt für Olympia: Europa League ab jetzt in Deutschland – so funktioniert das Blitz-Turnier

Özil besitzt beim FC Arsenal noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021 und würde in dieser Zeit noch rund 20 Millionen Euro verdienen. Arsenal möchte dieses Geld lieber dazu nutzen, um die Defensive zu verstärken - und andere Starspieler an den Verein zu binden. Pierre-Emerick Aubameyang etwa soll einen neuen Vertrag unterschreiben und der Brasilianer Willian soll ablösefrei vom FC Chelsea kommen, nachdem sein Vertrag dort ausgelaufen war.

Klopp, Özil, Gündogan und Co. Das Saisonzeugnis der Deutschen in der Premier League

Fans wollen Özil loswerden

Zuletzt hatte schon für Aufsehen gesorgt, dass der Klub 55 Stellen streichen will. Arsenal begründete den geplanten Schritt mit finanziellen Auswirkungen der Coronakrise. In neue Spieler will der Rekord-Pokalsieger aber trotzdem weiter investieren. Das rief in sozialen Medien teils harsche Kritik hervor, die sich auch gegen den deutschen Ex-Nationalspieler und Arsenal-Profi Mesut Özil richtete. "Werdet Özil los", schrieb ein Fan, "Problem gelöst". Der Ex-Weltmeister soll laut britischen Medien rund 350 000 Pfund (ca. 387 000 Euro) pro Woche verdienen. Özils Vertrag in London läuft noch bis Sommer 2021.