Wechsel fix: Arne Maier verlässt Hertha BSC und wechselt zu Arminia Bielefeld

"Arne ist ein junger Spieler, der bereits auf viel Bundesliga-Erfahrung blicken kann. Gepaart mit seinen Qualitäten wird das uns mit Sicherheit sehr gut tun. Wir sind davon überzeugt, dass Arne unser Spiel bereichern wird", sagte Samir Arabi, Geschäftsführer Sport des DSC Arminia Bielefeld. Hertha-Manager Michael Preetz: "Arne ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich woanders innerhalb der Bundesliga mehr Spielminuten holen zu können. Wir wünschen ihm, dass er sich in einer neuen Umgebung weiterentwickelt und freuen uns, ihn im Sommer dann wieder in Berlin begrüßen zu können." Vor der Leihe verlängerte Hertha noch den Vertrag mit dem Eigengewächs.

Maier selbst, der für Hertha bislang in 58 Bundesliga-Spielen auf dem Platz stand und dabei keinen Treffer erzielte, kommentierte seinen Wechsel in der Vereinsmitteilung: "Gerade im Hinblick auf die Qualifikation zur U21-EM in diesem Jahr und auf das Turnier im nächsten Jahr möchte ich das in mich gesetzte Vertrauen mit sportlicher Leistung in dieser Saison auf dem Platz zurückgeben. Eine anspruchsvolle und spannende Saison wartet jetzt auf meine neuen Teamkollegen und mich. Ich will der Arminia so schnell wie möglich auf dem Platz helfen." In der Mitteilung von Hertha BSC ergänzte er: "Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag bei Hertha BSC verlängern konnte und möchte jetzt in Bielefeld Matchpraxis sammeln. Arminia ist eine spannende Aufgabe, bei der ich viel Erfahrung sammeln kann "