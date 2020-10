Wechsel fix: Hertha BSC holt Eduard Löwen vom FC Augsburg zurück

Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, das gilt längst als Binsenweisheit. Da verwundert es also kaum, dass Eduard Löwen bald wieder das Trikot der Berliner Hertha trägt. Das Transferkarussell rotiert dem Bundesligisten also wieder einen jener Spieler in den Kader, den der Ex-Trainer Jürgen Klinsmann nicht haben wollte.

Löwen, zuletzt von Berlin nach Augsburg ausgeliehen, hätte eigentlich bis 30. Juni 2021 Spielpraxis bei den bayerischen Schwaben sammeln sollen. Nun kehrt der 23-Jährige vorzeitig zurück, um Herthas Personalmangel im Mittelfeld ein wenig zu lindern. "Mit Power und Spielpraxis zurück in der Hauptstadt! Willkommen zurück bei Hertha BSC, Edu!", twitterte Manager Michael Preetz und bestätigte damit den Wechsel von Löwen. "Edu hat in dem halben Jahr in Augsburg viel Spielpraxis sammeln können. Das war das Ziel der Leihe. Jetzt brauchen wir ihn aber mit seiner Physis und seiner Power wieder bei Hertha", kommentierte Preetz die Personalie in der Vereinsmitteilung.

In Bildern: Das sind die Zu- und Abgänge von Hertha BSC zur Saison 2020/21. Die Spieler kommen: ©

Der Rechtsfuß spielt bevorzugt im Zentrum und kann auf 45 Bundesligaeinsätze (fünf Tore, vier Vorlagen) verweisen. Beim FC Augsburg etablierte sich Löwen direkt als Stammspieler unter Trainer Heiko Herrlich. "Das halbe Jahr in Augsburg mit vielen Einsätzen in der Bundesliga haben mir gutgetan. Ich freue mich jetzt wieder auf Berlin und Hertha in dieser neuen Konstellation", sagte Löwen, der künftig die Trikotnummer 23 - die er vom nach Bielefeld gewechselten Arne Maier übernimmt - tragen wird, zu seiner Rückkehr.

Mehr zum Transfermarkt Deadline Day im Liveticker: Alle Wechsel am letzten Tag der Transfer-Periode im Überblick