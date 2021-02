Wechsel fix: Neven Subotic wechselt zum SCR Altach nach Österreich

Der österreichische Bundesligist SCR Altach hat Innenverteidiger Neven Subotic verpflichtet. Wie der Verein am Montag bekanntgab, unterschrieb der frühere Bundesliga-Profi einen Vertrag bis zum Saisonende, er kommt ablösefrei. Schon am Wochenende wurde über einen möglichen Transfer berichtet.

Vor gut einer Woche hatte Subotic seinen bis 2022 laufenden Kontrakt beim türkischen Süper-Lig-Verein Denizlispor auflösen lassen - laut übereinstimmenden Medienberichten aufgrund von ausstehenden Gehaltszahlungen. Der Klub bestätigte, dass das Arbeitsverhältnis einseitig von Seiten des Spielers beendet wurde, Gründe nannten die Verantwortlichen von Denizlispor nicht. Seit Dezember laborierte der Defensivspieler an einer Leistenverletzung.

Vor seinem kurzen Gastspiel in der Türkei trug der frühere Mainzer und Dortmunder das Trikot von Union Berlin und konnte in der Hauptstadt mit dem Aufsteiger den Klassenerhalt feiern. Die Stationen 1. FC Köln und AS Saint-Étienne vervollständigen den Werdegang des Mannes, der zuvor zehn Jahren beim BVB (2008-2018) war.