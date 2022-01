Wechsel fix: Wolfsburg holt Dänen-Stürmer Wind als Weghorst-Nachfolger

Das Tor zum Wortspiel-Paradies steht weit offen: Wind für Wolfsburgs Sturm, Flaute mit Wind, frischer Wind in Wolfsburg - alles ist möglich. Klar ist: Jonas Wind, 22-jähriger Mittelstürmer aus Dänemark, spielt ab sofort für den VfL Wolfsburg. Am Montag bestätigen die Niedersachsen die Verpflichtung des Angreifers, der FC Kopenhagen kassiert rund 12 Millionen Euro Ablöse. Anzeige Der dänische Hauptstadt-Klub selbst hatte das Wolfsburger Interesse am Samstag öffentlich gemacht - als börsennotierter Klub ist er dazu verpflichtet. Tags darauf reiste der 1,90-Meter-Mann dann zum VfL, absolvierte seinen Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. „Ich bin glücklich, hier zu sein. Ich habe mich für Wolfsburg entschieden, weil mich der VfL unbedingt haben wollte. Der VfL Wolfsburg ist ein wirklich großer Klub und ich bin sehr froh und stolz, nun ein Teil des Vereins zu sein. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt“, so Wind, der beim VfL mit der Rückennummer 23 auflaufen wird.

Wind, in der eigenen Jugend ausgebildet, erzielte in dieser Saison in 27 Pflichtspielen elf Treffer. Seit Ende 2020 ist er dänischer A-Nationalspieler und gehörte zum EM-Kader 2021. Sein Vater ist Ex-Profi und aktuell Team-Manager des FC Kopenhagen. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer beschreibt die Qualitäten des Neuzugangs so: „Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich. Obwohl er schon einiges an Erfahrung mitbringt, sind wir überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wird.“



Beim FC Kopenhagen ist man stolz, dass ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. "Wieder geht ein bei uns ausgebildeter Spieler auf seine Reise", so Sportdirektor Peter Christiansen. "Es stand schon lange im Raum, dass Jonas weiterziehen wird, um sich auf einem höheren Level zu beweisen - wenn der sportlich und finanziell für alle Seiten richtige Moment gekommen ist. Und der war jetzt da."

Wind soll in Wolfsburg Wout Weghorst ersetzen, dessen Wechsel zum FC Burnley feststeht und demnächst bestätigt wird. Das Premier-League-Schlusslicht zahlt rund 17 Millionen Euro Ablöse für den Niederländer, der in dreieinhalb Wolfsburg-Jahren 59 Bundesliga-Treffer erzielte und damit hinter Edin Dzeko (66) auf Platz zwei der ewigen VfL-Torjägerliste (gleichauf mit Grafite) liegt.

Die besten VfL-Wintertransfers Die besten Wintertransfers des VfL ©