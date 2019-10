Wechsel im Winter? Ostrzolek ohne Einsatzchance bei Hannover 96

Die Frage stellte sich nach dem 0:0 gegen Osnabrück. Wozu braucht Hannover 96 einen zweiten linken Verteidiger auf der Bank, wenn er nicht einmal eingewechselt wird, wenn sich der erste linke Verteidiger verletzt? Matthias Ostrzolek lief sich zwar mit den Kollegen warm, aber Trainer Mirko Slomka brachte Florent Muslija, als Jannes Horn in der 37. Minute nach einem Pferdekuss verletzt rausmusste.

Ostrzolek wurde nicht gebraucht, deutlicher kann man dies einem Spieler nicht vermitteln. Seit dem Saisonstart und der gelb-roten Kart in Stuttgart hatte Ostrzolek keinen Einsatz mehr. In Karslruhe am Samstag wird wohl kein weiterer dazukommen.