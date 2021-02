Wechselgerüchte um Marco Rose: Gladbach-Sportchef Max Eberl wünscht sich Planungssicherheit 

Die Frage, ob Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach bleibt oder nicht, ist in den letzten Wochen das wohl präsenteste Thema am Niederrhein. Sportchef Max Eberl wünscht sich eine rasche Entscheidung seines Trainers über dessen Verbleib über den Sommer hinaus. "Wir wollen so schnell wie möglich die Klarheit haben", sagte Eberl nach dem 2:1-Pokalsieg der Borussia am Mittwochabend beim VfB Stuttgart bei Sky.

Anzeige