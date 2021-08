Wechsel zu PSG, Manchester City oder in die USA? Das sind die Karriere-Optionen von Lionel Messi 

Es ist eine Meldung, die die Fußballwelt schockiert - weil eine Ära endet: Lionel Messi und der FC Barcelona gehen nach fast 21 Jahren getrennte Wege. Wie der katalanische Top-Klub am Donnerstagabend bekannt gegab, führten "finanzielle und strukturelle Hindernisse" zum Messi-Aus in Barcelona. Und die Frage, die allen Fußball-Fans unter den Nägeln brennt, lautet: Zu welchem Verein wird Lionel Messi nun wechseln? Ob er einen Plan B hatte für ein Scheitern der Verhandlungen, ist nicht bekannt. Der katalanische Radiosender RAC1 versicherte, Messi sei ob der gescheiterten Verhandlungen "tief betroffen". Er habe bei Barca bleiben wollen und bisher mit keinem anderen Verein verhandelt. Anzeige

Der künftige Messi-Klub muss auf jeden Fall wohlhabend sein. Angesichts des astronomischen Gehalts, das der 34-Jährige während seiner Zeit in Barcelona verdient haben soll - laut eines Leaks etwas mehr als 555 Millionen Euro zuletzt von 2017 bis zum Vertrags-Ende 2021 - reduziert sich der Kandidatenkreis quasi von allein. Dass Messi als vertragsloser Profi keine Ablöse kostet, dürfte also kaum ins Gewicht fallen. Doch wohin könnte der Argentinier, der 2020 schon einmal den FC Barcelona verlassen wollte, wechseln? Welcher Verein hat die finanziellen Mittel, das Gehalt Messis trotz Einnahmeverluste aufgrund der Corona-Krise zu bezahlen? Der SPORTBUZZER stellt die möglichen Transfer-Ziele des 34-Jährigen vor.

Paris Saint-Germain

Der französische Top-Klub verfügt scheinbar über unendlich viel Geld - anders sind die Transfers in diesem Sommer, der bei vielen anderen Klubs wegen Corona zu harten Sparmaßnahmen geführt hat, eigentlich nicht zu erklären. Mit Italiens Europameister-Keeper Gianluigi Donnarumma (AC Mailand), Real-Madrid-Legende Sergio Ramos und Liverpool-Star Georginio Wijnaldum wechselten gleich drei Topstars zwar ablösefrei zu PSG, wurden aber mit üppigen Verträgen samt großzügigen Handgeldern ausgestattet. Zudem verpflichteten die Pariser Ex-BVB-Profi Achraf Hakimi für 60 Millionen Euro von Inter Mailand. Hinter der Finanzwucht steckt der Wüstenstaat Katar, der über die Investorengruppe Qatar Sports Investments (QSI) seit 2011 Besitzer des französischen Klubs ist.

In Paris würde Messi, der großen Wert auf einen gewissen persönlichen Wohlfühlfaktor legt, wieder mit seinem ehemaligen kongenialen Barcelona-Sturmpartner Neymar zusammen spielen. Zudem wäre er mit Angel di Maria vereint, beide kennen sich seit Jahren aus der Nationalmannschaft. Gleich zwei Argumente - und PSG-Trainer Mauricio Pochettino ist auch noch Argentinier. Doch hat PSG trotz Investor wirklich genug Geld für Messi? Laut der spanischen Sportzeitung Marca könnten auf PSG Probleme mit der Steuer zukommen, so würden aus 30 Millionen Euro Gehalt mit Steuer 70 Millionen Euro Ausgaben im Monat werden. Stattdessen wollen sich die Pariser voll auf die Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé fokussieren. Der Vertrag des Superstars läuft im kommenden Sommer aus. Ein weiterer Haken: Auch PSG ist an das Financial Fairplay gebunden.

Manchester City

Ein Name, der in der Karriere von Lionel Messi eine große Wirkung hinterlassen hat, lautet Pep Guardiola. Der ehemalige Triple-Gewinner mit dem FC Barcelona und heutige ManCity-Trainer war in der Anfangszeit Messis beim katalanischen Spitzenklub fast so etwas wie sein Ziehvater. Für Messi sortierte Guardiola damals Superstars wie Deco oder Ronaldinho aus, um den "Zauberfloh" zur zentralen Säule des FCB zu machen. Mit Erfolg: Unter Guardiola gewann Messi zweimal die Champions League, sowie dreimal die spanische Meisterschaft. "Er ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe", schwärmt Pep noch heute von seinem ehemaligen Superstar. Und Messi schwärmt zurück: "Pep hat etwas Besonderes an sich. Wie er dich auf die Spiele vorbereitet, wie er dir sagt, wie du angreifen und verteidigen musst, um zu gewinnen."

ManCity wird und wurde immer wieder als möglicher Kandidat für einen Messi-Transfer gehandelt. Auch hier fließt das Geld wie bei Paris in Strömen. Inhaber des Klubs ist eine Inhabergesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie viel Geld zur Verfügung steht, konnte man am Donnerstagabend - wenige Stunden nach dem verkündeten Messi-Aus - sehen, als die Citizens bekannt gaben, Offensivspieler Jack Grealish von Aston Villa verpflichtet zu haben. Er soll 118 Millionen Euro Ablöse gekostet haben. Zudem wird seit Wochen über einen Wechsel von Tottenham-Stürmer Harry Kane spekuliert, der nicht viel günstiger werden wird. Schwenkt ManCity jetzt also auf Messi um? Die Zeitung Sport wollte am Donnerstag erfahren haben, dass Manchester City eine Verpflichtung Messis ausschließt. Dem widerspricht die Marca, die glaubt, dass ManCity tatsächlich von Kane auf Messi umschwenken könnte.

Ein Wechsel in die USA

Ebenfalls lange halten sich Gerüchte, dass der Superstar seine Karriere in den USA beenden will. Von einer Rolle als Fußball-Botschafter nach dem Vertrags-Abschluss Messis in Barcelona nach der Saison 2022/23 war in spanischen Medien zuletzt die Rede. Diese Wunschvorstellung hat sich mit den geplatzten Verhandlungen nun natürlich erledigt - doch der USA-Traum bleibt. "Ich habe immer davon geträumt, diese Erfahrung zu machen", sagte Messi erst Ende Dezember in einem Interview mit dem spanischen Fernsehsender La Sexta. Abnehmer dürfte es einige geben, schließlich sind im US-Sport Investoren Gang und Gäbe.

Schon in den vergangenen Jahren wurde Messi immer wieder mit einem Wechsel zu Inter Miami, dem Klub von England-Ikone David Beckham, in Verbindung gebracht. "Wer weiß, vielleicht rufst du mich in ein paar Jahren an", scherzte Messi noch 2018, als Beckham sein neues Projekt vorstellte. Wird aus Spaß bald Ernst?

Oder bleibt er doch noch beim FC Barcelona?