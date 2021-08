Wechsel möglich: HSV-Profi Jeremy Dudziak fehlt überraschend im Kader gegen St. Pauli

Jeremy Dudziak fehlt überraschend im Aufgebot des Hamburger SV für das Stadtderby der 2. Bundesliga beim FC St. Pauli. Der HSV teilte via Twitter am Freitag kurz vor dem Anpfiff (18.30 Uhr/Sky) im Millerntorstadion mit, dass der 25-Jährige "sich in Gesprächen über seine sportliche Zukunft" befinde und deshalb nicht im Kader stünde. Es war erwartet worden, dass der offensive Mittelfeldspieler gegen seinen Ex-Klub erstmals in der Saison auflaufen würde. Nun deutet sich sein Abgang an.

