Wechsel nach Österreich: Ex-96-Profi Matthias Ostrzolek hat einen neuen Verein gefunden

Ostrzolek soll den aktuellen Tabellenletzten im Kampf um den Klassenerhalt unterstützen - und bereits am Sonntag mit seinen neuen Mannschaftskollegen ins Trainingslager nach Steinbrunn reisen. Im Team von Chefcoach Damir Buric ist der neunfache U21-Nationalspieler der erste Neuzugang in diesem Winter.

Seit dem Sommer vergangenen Jahres gehen Hannover 96 und Matthias Ostrzolek getrennte Wege, nun hat der Linksverteidiger einen neuen Verein gefunden. Beim FC Flyeralarm Admira hat der gebürtige Bochumer vorbehaltlich der sportmedizinischen Tests einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Das teilte der österreichische Bundesligist am Sonntag auf seiner Homepage mit.

Für den 30-Jährigen geht damit eine lange Zeit von sechs Monaten ohne Verein zu Ende. „Schön, dass es geklappt hat und ich nun ein Spieler des FC Flyeralarm Admira bin. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und kann es kaum erwarten mit den Jungs am Platz zu stehen und Gas zu geben“, wird Ostrzolek auf der vereinseigenen Hompage zitiert.

"Optimale Lösung in unserer Situation"

Insgesamt kann der Linksfuß auf 196 Bundesligaspiele sowie 40 Zweitligapartien in Deutschland zurückblicken. Auf diese Erfahrung setzt nun auch die Admira. „Ich freue mich, dass wir mit Matthias Ostrzolek einen äußerst erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler verpflichten konnten. Er ist die optimale Lösung in unserer Situation, denn wir benötigen jemanden, der uns sofort weiterhilft“, so Trainer Damir Buric.