Wechsel perfekt! RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin verabschiedet sich via Instagram 

Leipzig. Der Wechsel von Jean-Kévin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zur AS Monaco ist perfekt. Am Sonntagmittag verabschiedete sich der Stürmer via Instagram aus Leipzig. „Mit ein wenig Traurigkeit müssen wir uns heute verabschieden. Ich wünschte, es hätte etwas besser funktioniert, aber ich möchte das Positive beibehalten“, schrieb Augustin in dem sozialen Netzwerk. Sein Club war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.