Wechsel perfekt: Real Madrid schnappt sich Top-Talent Eduardo Camavinga

Real Madrid hat sich ein Juwel geschnappt: Eduardo Camavinga wechselt von Stade Rennes zu den Königlichen in die La Liga. Den Transfer meldeten die Spanier am Dienstagabend als perfekt. Camavinga erhält bei dem Team von Trainer Carlo Ancelotti einen Vertrag bis 2027 und wird damit Teamkollege von Weltmeister Toni Kroos und Ex-Bayern-Star David Alaba.

Bereits mit 16 Jahren debütierte der zentrale Mittelfeldspieler bei Stade Rennes. In den vergangenen zwei Jahren brachte es Camavinga auf 88 Spiele, in denen er zwei Tore schoss und zusätzlich fünf vorbereitete. Für die U21-Nationalmannschaft von Frankreich stand der talentierte und technisch versierte 18-Jährige in vier Spielen auf dem Platz. Auch dort debütierte er bereits mit 17 Jahren.